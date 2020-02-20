21 февраля все школы Орла выйдут с карантина

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:39:42+03:00

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Завтра, 21 февраля, занятия возобновится во всех школах областного центра. Число заболевших ОРВИ пошло на спад, пик простудных заболеваний пошел на спад.

Об этом сообщает Роспотребнадзор, специалисты которого мониторили эпидемиологическую обстановку на протяжении всего периода карантина. Напомним, он начался с 14 февраля. Тогда из-за заражения ОРВИ занятия перестали посещать занятия в более 44% школьников.

- Тем не менее мы просим родителей внимательно относиться к здоровью своих детей. Если у них проявляются симптомы заболевания, рекомендуем незамедлительно обратиться к врачу, исключить посещение школы и мест массового скопления людей, - советуют орловцам сотрудники городской администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU