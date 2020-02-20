Мэр Орла возмутился грязью на остановке в Лужках

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:02:14+03:00

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В среду, 19 февраля, «Губернаторский контроль» совместно с сотрудниками ГИБДД устроил в Орле вечерний рейд по работе городских автобусов. В центре внимания оказались маршруты с самым большим количеством нареканий пассажиров – Новая ботаника, Лужки и стадион Ленина.

Как сообщает пресс-служба горсовета, общественный транспорт ходил по графику. Правда, о том, что будет объезд, никто не скрывал. Время подготовиться было.

Больше вопросов у городских властей возникло к уборке территории и переполненных мусором урнах возле остановки в микрорайоне «Лужки».

- Нужно провести переговоры с владельцами магазинов, расположенных рядом. Дело в том, что на площади, где расположена остановка их очень много и работают они круглосуточно. Зачастую подойти к ним затруднительно из-за грязи и поломанной тротуарной плитки, - сказал мэр Орла Василий Новиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU