В Орле транспортная полиция задержала мужчину с «синтетикой»
Сотрудники транспортной полиции задержали в Орле 36- летнего мужчину с подозрительным бумажным свертком в кармане. Как позже выяснилось, синтетическим наркотиком массой 5,3 грамма.
Оперативники провели личный досмотр и изъяли кристаллическое вещество белого цвета. Мужчина пояснил, что с помощью интернет-мессенджера приобрел наркотик и намеривался его употребить.
- В настоящее время в отношении безработного жителя Орловского района возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере». Ведется расследование, - рассказали «КП» в штабе ЛО МВД России на станции Орел.
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ИСТОЧНИК KP.RU