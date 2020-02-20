2020-02-20T12:31:24+03:00
Происшествия

В Орле транспортная полиция задержала мужчину с «синтетикой»

Оперативников он попытался убедить, что приобрел наркотик для себя
Наталья Меркулова
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В Орле транспортная полиция задержала мужчину с «синтетикой»В Орле транспортная полиция задержала мужчину с «синтетикой»Фото: Архив "КП"
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Сотрудники транспортной полиции задержали в Орле 36- летнего мужчину с подозрительным бумажным свертком в кармане. Как позже выяснилось, синтетическим наркотиком массой 5,3 грамма.

Оперативники провели личный досмотр и изъяли кристаллическое вещество белого цвета. Мужчина пояснил, что с помощью интернет-мессенджера приобрел наркотик и намеривался его употребить.

- В настоящее время в отношении безработного жителя Орловского района возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере». Ведется расследование, - рассказали «КП» в штабе ЛО МВД России на станции Орел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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