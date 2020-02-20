Орловец незаконно получил деньги на строительство дома в деревне
Орловец попал под серьезное уголовное дело после того, как решил улучшить жилищные условия для своей семьи и построить дом в деревне. Его целью стало получение социальной выплаты Федеральной целевой программы для сельских жителей.
Семья действительно жила в деревне и была признана нуждающейся, однако одного из главных условий для получения денег у нее все же не было. 58-летний глава семьи работал в Москве, а не по месту прописки.
- Однако гражданин ввел в заблуждение работников районной администрации и представил неполные и недостоверные сведения о своей занятости. В частности, копию трудовой книжки с записью, что он работает в сельской местности, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В результате он получил более 800 тысяч рублей.
Аферу раскрыли сотрудники УЭБ и ПК регионального УМВД совместно с ФСБ. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере». Ведется следствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU