Утопивший подростка орловец отправится за решетку на 13 лет

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:39:24+03:00

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Кромской районный суд приговорил орловца к 13 годам лишения свободы за жестокое убийство подростка. Хотя обвиняемый настаивал на том, чтобы его дело рассмотрели с участием присяжных, это не помогло ему снизить срок.

Происшествие случилось на берегу пруда. Мужчина был «подшофе». Материалы следствия гласят, что в этот момент у него «внезапно возникла личная неприязнь» к мальчику. Он начал его избивать, а затем подволок его к воде и начал топить. Шанса вырваться у подростка не было.

- На основании вердикта коллегии присяжных заседателей постановлен обвинительный приговор. Помимо лишения свободы, суд обязал мужчину компенсировать родственника погибшего моральный вред в размере более 1 миллиона 500 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU