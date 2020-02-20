В Орле машина сбила на «зебре» 26-летнюю девушку
В среду, 19 февраля, на перекрестке улиц Герцена, Московской и Трамвайного переулка водитель иномарки сбил девушку на «зебре».
Происшествие случилось 9 часов утра на регулируемом пешеходном переходе. «Шкода Октавия» ехала по Герцена и начал поворот направо на другую улицу, когда дорогу переходила девушка.
- 41-летний водитель нарушил ПДД, не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода, - пояснили «КП» в Госавтоинспекции.
Девушка получила травмы. На «Скорой» ее доставили в областную клиническую больницу. После осмотра пациентке назначили амбулаторное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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