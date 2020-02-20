Более 24 тысяч орловских школьников прошли социально-психологическое тестирование
Вчера, 19 февраля, заседании профильной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Орловской области обсудили способы раннего выявления «группы риска» среди подростков. Одним из самых эффективных назвали социально-психологическое тестирование.
По данным руководитель Департамента образования Татьяны Крымовой, в этом учебном году профилактическую проверку прошли 24 тысячи 23 школьника. 2,5% из них (574 человека) попали в ту самую группу риска по возможному употреблению наркотиков и правонарушениям.
- Мы направили в Департамент здравоохранения итоги тестирования. Это поможет спланировать дополнительные меры по профилактике наркомании среди «группы риска», - рассказала Татьяна Крымова.
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ИСТОЧНИК KP.RU