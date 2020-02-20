Орловцев приглашают приехать на работу на велосипеде
Жителей Орла призывают пересесть на двухколесный транспорт в мае. Ненадолго, всего на один день – 15 число. Так общественники хотят привлечь внимание к ЗОЖ, экологии и решить проблему транспортной доступности в городах.
Акция «На работу на велосипеде» - всероссийская. В прошлом году в ней участвовали 35 регионов страны, более 400 крупных компаний, а также депутаты, руководители и сотрудники профильных министерств.
В 2020-м активисты планируют расширить географию проекта и побить собственный рекорд. Присоединиться к мероприятию могут все желающие.
- Акция помогает изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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