Орловцев приглашают приехать на работу на велосипеде

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:06:46+03:00

Общественники убеждены, что это улучшит транспортную доступность и поможет здоровью

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Жителей Орла призывают пересесть на двухколесный транспорт в мае. Ненадолго, всего на один день – 15 число. Так общественники хотят привлечь внимание к ЗОЖ, экологии и решить проблему транспортной доступности в городах.

Акция «На работу на велосипеде» - всероссийская. В прошлом году в ней участвовали 35 регионов страны, более 400 крупных компаний, а также депутаты, руководители и сотрудники профильных министерств.

В 2020-м активисты планируют расширить географию проекта и побить собственный рекорд. Присоединиться к мероприятию могут все желающие.

- Акция помогает изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU