20 Февр. 2020 2020-02-20T09:47:48+03:00

В Орле сгорел «Рено Партнер». Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Изменить размер текста: A A

Вчера днем, 19 февраля, в Советском районе Орла загорелась легковушка. Происшествие случилось на улице Матвеева.

- Сигнал на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступил в 12:24. На место выехала бригада ПСЧ-1. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в автомобиле «Рено Партнер» выгорел моторный отсек.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и размер нанесенного ущерба.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU