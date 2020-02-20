2020-02-20T09:47:48+03:00
Происшествия

В Орле сгорел «Рено Партнер»

Происшествие случилось в Советском районе областного центра
Наталья Меркулова
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В Орле сгорел «Рено Партнер». Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиВ Орле сгорел «Рено Партнер». Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Вчера днем, 19 февраля, в Советском районе Орла загорелась легковушка. Происшествие случилось на улице Матвеева.

- Сигнал на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступил в 12:24. На место выехала бригада ПСЧ-1. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в автомобиле «Рено Партнер» выгорел моторный отсек.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и размер нанесенного ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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