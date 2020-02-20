20 Февр. 2020 2020-02-20T09:30:14+03:00

В Орловской области «Тойота» насмерть сбила мужчину на проезжей части. Фото: Госавтоинспекция

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Вчера, 19 февраля, в Орловской области «Тойота» насмерть сбила мужчину. Происшествие случилось в девять вечера на неосвещенной трассе.

60-летний мужчина шел по проезжей части в районе 188 км автодороги «Калуга - Перемышль – Белев». Водитель иномарки, ехавший со стороны Болхова, не успел затормозить и сбил пешехода. Удар был такой силы, что лобовое стекло иномарки разбилось, а бок машины сильно прогнулся.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU