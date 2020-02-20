В Орловской области «Тойота» насмерть сбила мужчину на проезжей части
Вчера, 19 февраля, в Орловской области «Тойота» насмерть сбила мужчину. Происшествие случилось в девять вечера на неосвещенной трассе.
60-летний мужчина шел по проезжей части в районе 188 км автодороги «Калуга - Перемышль – Белев». Водитель иномарки, ехавший со стороны Болхова, не успел затормозить и сбил пешехода. Удар был такой силы, что лобовое стекло иномарки разбилось, а бок машины сильно прогнулся.
- В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»