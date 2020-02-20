В Орле воров автозапчастей нашли по следам машинного масла на руках
В Орле сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу запчастей с отечественной легковушки. Помогли вычислить горе-воришек следы машинного масла на руках.
Происшествие случилось в одном из дворов на улице Мопра в Заводском районе города. Припаркованное здесь «Семерки» заинтересовало двух молодых людей. Ночью они забрались в салон, стащили магнитолу, колонки и даже коврики. Затем дело дошло и до автозапчастей. Свою добычу они спрятали у себя дома, а вот помыть запачкавшиеся руки не успели.
- Очевидцы взлома автомобиля позвонили в полицию. После этого сотрудники патрульно-постовой службы выехали на место и начали проверять ближайшие дворы и подъезды. В одном из них внимание полицейских привлек молодой человек с испачканными маслом руками, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
19-летний парень не стал отпираться и признался в краже. Вскоре нашелся и его 17-летний подельник. Старший товарищ сейчас находится под подпиской о невыезде, младший отдан под присмотр родителей.
Как сообщили «Комсомолке» в ведовстве, против молодых людей уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время ведется следствие.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU