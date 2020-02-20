2020-02-20T08:31:30+03:00
Общество

В Орловской области выбрали лучший студенческий отряд

Молодежь вновь приглашают стать частью большой команды и провести лето с пользой
Наталья Меркулова
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В Орловской области выбрали лучший студенческий отряд. Фото: Орловский штаб РСОВ Орловской области выбрали лучший студенческий отряд. Фото: Орловский штаб РСО
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17 февраля в Орле подвели итоги регионального конкурса «Лучший студенческий отряд Орловской области». Все прошлое лето 400 ребята трудились вожатыми, строителями, спасателями, проводниками, помогали в больницах.

За звание лучших поборолись 6 команд. На протяжении последних двух недель участники снимали агитационные видеоролики о своей работе, проводили мозговые штурмы и выполняли творческие задания.

Имя победителя огласили на торжественной церемонии в Фундаментальной библиотеке ОГУ им. Тургенева. Им стал студенческий педагогический отряд «Фортуна».

- Этот отряд существует уже почти четыре года. За это время его бойцы успели поработать вожатыми в детских лагерях не только нашей области, но и Краснодарского края, провели сотни благотворительных мероприятий и воспитали не одно поколение детей, - рассказывает Анастасия Липовецкая, руководитель Орловского штаба молодежной общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

За активность, командный дух и креативность наград удостоились и отряд проводников «Сияние», строительный отряд «Грифон» и педагогический «БЭМС».

Отметим, в этом году молодежь может вновь получить новые трудовые навыки и пополнить ряды студотрядовцев. Стать частью команды можно в официальной группе РСО в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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