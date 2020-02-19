19 Февр. 2020 2020-02-19T17:10:51+03:00

Для этого нужно принять участие в творческом конкурсе

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Орловской молодежи предложили заявить о себе на всю страну. Для этого нужно принять участие в творческом конкурсе "Моя страна - моя Россия".

Номинаций у всероссийского состязания несколько: "Слово о моей стране", "Моя педагогическая инициатива", "Мой родной язык", "Экология моей страны", "Мой город", "Мое село", "Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов" и многие другие.

Для того, чтобы стать участником конкурса нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Конкурсантами могут стать орловцы в возрасте от 14 до 35 лет, исключение составляет номинация «"Моя семья: преемственность, ценности и смыслы" — она не имеет ограничений.

Подробности - здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU