В Орле дворы многоэтажек отремонтируют по гарантии

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:59:29+03:00

В каком состоянии дворовые территории, которые приводили в порядок в прошлых годах, оценит специальная комиссия

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В Орле по гарантии отремонтируют дворы, которые приводили в порядок в прошлом и предыдущих годах. Специальная комиссия проверит: пережили ли дворовые территории зиму и выявит те, которым нужен повторный ремонт.

Речь об этом велась на рабочем совещании в администрации города 18 февраля. Глава города Александр Муромский дал поручение обследовать дворы и в случае если недавно выполненный ремонт оставляет желать лучшего, привлечь подрядчиков к повторной работе. Гарантия на работы, проведенные в дворовых территориях, составляет 4 года.

- Что касается 2020 года, то ремонта ожидают ещё 65 дворовых территорий. Дизайн-проекты по всем объектам уже согласованы с жителями, проектно-сметные документации успешно прошли экспертизу, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU