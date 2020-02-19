В Орловской области обнаружили самолет, сбитый в 1943 году

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:05:12+03:00

По версии поисковиков, машина упала в день освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков

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В Орловской области идет работа по подъему из недр земли советского самолета, предположительно сбитого врагом во время Великой Отечественной войны. По версии поисковиков, машина упала в день освобождения Орла от врагов: 5 августа 1943 года.

Об уникальной находке рассказала ОГТРК. Самолет обнаружили в Сосковском районе, поднимать его придется не один день. Ведь он может находиться на глубине от 4,5 до 11 метров.

Пока рано говорить о том, какому полку принадлежал бомбардировщик и как именно он был сбит. Работа еще предстоит большая - площадь раскопок составляет порядка 200 квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU