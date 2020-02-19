Орловским инспекторам ДПС вручили новые автомобили

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:15:08+03:00

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В Орловской области автопарк Госавтоинспекции пополнился новыми автомобилями. Полицейским вручили ключи от легковых иномарок "Шкода" и отечественных внедорожников "УАЗ".

Автомобили оборудованы для работы инспекторов ДПСФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новые служебные машины вручили стражам дорожного правопорядка накануне, 18 февраля. Автомобили орловским гаишникам поставило МВД России. Они уже оборудованы всем необходимым для несения службы инспекторами ДПС. Служебный транспорт закрепили за полицейскими и передали ключи от иномарок.

Машины освятилиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Автомобили подготовлены непосредственно для несения дорожно-патрульной службы. Эти 20 машин - большое подспорье к тому, чтобы труд сотрудников Госавтоинспекции становился более профессиональным. Получив технику мы обязаны выполнить все задачи, поставленные Президентом, - заметил глава регионального УГИБДД Александр Коршунов.

После торжественной передачи, машины освятил представитель церкви, а затем полицейские приступили к своим обязанностям.

Полицейские приступили к своим обязанностям уже на новых автоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU