2020-02-19T14:15:08+03:00
Общество

Орловским инспекторам ДПС вручили новые автомобили

Автопарк Госавтоинспекции пополнился двадцатью машинами
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Двадцатью новыми машинами пополнился автопарк орловской ГосавтоинспекцииДвадцатью новыми машинами пополнился автопарк орловской ГосавтоинспекцииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орловской области автопарк Госавтоинспекции пополнился новыми автомобилями. Полицейским вручили ключи от легковых иномарок "Шкода" и отечественных внедорожников "УАЗ".

Автомобили оборудованы для работы инспекторов ДПС Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Автомобили оборудованы для работы инспекторов ДПСФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новые служебные машины вручили стражам дорожного правопорядка накануне, 18 февраля. Автомобили орловским гаишникам поставило МВД России. Они уже оборудованы всем необходимым для несения службы инспекторами ДПС. Служебный транспорт закрепили за полицейскими и передали ключи от иномарок.

Машины освятили Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Машины освятилиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Автомобили подготовлены непосредственно для несения дорожно-патрульной службы. Эти 20 машин - большое подспорье к тому, чтобы труд сотрудников Госавтоинспекции становился более профессиональным. Получив технику мы обязаны выполнить все задачи, поставленные Президентом, - заметил глава регионального УГИБДД Александр Коршунов.

После торжественной передачи, машины освятил представитель церкви, а затем полицейские приступили к своим обязанностям.

Полицейские приступили к своим обязанностям уже на новых авто Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Полицейские приступили к своим обязанностям уже на новых автоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

с

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловским инспекторам ДПС вручили новые автомобили
В Орле на улице Металлургов в марте закроют движение
В Болховском и Зареченском микрорайонах Орла отпразднуют Масленицу
На "Посольство вкусной еды" в Орле завели дело по уклонению от налогов
Опубликовано видео задержания по "похоронному делу" в Орле
В Орле депутаты предложили запретить продажу энергетиков подросткам
В ГИБДД рассказали о подробностях смертельной аварии под Орлом
Освещение в центре Орла обещали восстановить к концу февраля
Транспортные полицейские Орла отпраздновали 101 день рождения службы
Родители орловских школьников попробовали сдать ЕГЭ
Движение по Высоковольтной улице Орла закроют на полтора месяца
Столица подарит Орлу 50 автобусов «ЛИАЗ»
На снос расселенных домов в Орле нужно около 11 миллионов рублей
Угроза расторжения контракта нависла в Орле над одним из перевозчиков
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
Орловцам предложили посетить усадьбу Тургенева не выходя из дома
В Орле на месте больных и старых деревьев высадят 5 тысяч саженцев
Автопарк дорожной техники в Орловской области пополнится
В орловских школах могут продлить карантин
В первый день весны центр Орла перекроют
Городские власти пообещали убрать «приют для бомжей» из жилого дома в Орле
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Орлом
Андрей Клычков рассказывает о возможностях Орловщины в Объединенных Арабских Эмиратах
Общественники подсчитали, сколько в Орле «убитых дорог»
В Орле прошли торги по ремонту улицы 5 Августа
Сегодня в Орле пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»