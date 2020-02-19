В Орле на улице Металлургов в марте закроют движение
В марте автолюбителям Орла стоит быть бдительнее в Северном районе города. С 4 числа первого весеннего месяца временно будет закрыто движение на улице Металлургов.
Перекроют дорогу в районе пересечения улицы Металлургов в Раздольной. Такие меры решили принять в связи со строительными работами. "Водоканал" будет прокладывать участок канализационного коллектора.
По планам, ограничения продлятся с 4 марта по 27.
В администрации Орла объезд водителям предложено осуществлять по такой схеме: ул. Металлургов - ул. Раздольная - ул. Бурова - ул. Родзевича-Белевича - ул. Металлургов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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