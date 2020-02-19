В Орле на улице Металлургов в марте закроют движение

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:53:04+03:00

В районе пересечения с Раздольной

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В марте автолюбителям Орла стоит быть бдительнее в Северном районе города. С 4 числа первого весеннего месяца временно будет закрыто движение на улице Металлургов.

Перекроют дорогу в районе пересечения улицы Металлургов в Раздольной. Такие меры решили принять в связи со строительными работами. "Водоканал" будет прокладывать участок канализационного коллектора.

По планам, ограничения продлятся с 4 марта по 27.

В администрации Орла объезд водителям предложено осуществлять по такой схеме: ул. Металлургов - ул. Раздольная - ул. Бурова - ул. Родзевича-Белевича - ул. Металлургов.

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ИСТОЧНИК KP.RU