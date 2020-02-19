2020-02-19T13:03:30+03:00
Общество

В Болховском и Зареченском микрорайонах Орла отпразднуют Масленицу

Народные гуляния ждут жителей новостроек 24 и 29 февраля
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Первого марта Орел присоединится к празднованию Масленицы. При этом у жителей молодых микрорайонов есть возможность проводить зиму дважды: в Болховском и Зареченском пройдут свои народные гуляния.

Жителей Зареченского на Широкую Масленицу приглашают в будущий понедельник (кстати, согласно производственному календарю это выходной день) 24 февраля в 11.00 на бульвар Молодежи. А жильцов Болховского микрорайона празднество ждет 29 февраля в 11.00 во дворе дома №6 по улице Генерала Лаврова.

Народные гуляния для орловцев, живущих в новых домах, организует застройщик микрорайонов "Орелстрой". В строительной компании "Комсомолке" рассказали, что жильцам понравились гуляния в новогодние праздники, поэтому решили отпраздновать и Масленицу. Маленьких и взрослых орловцев ждет веселая программа и вкусные блины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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