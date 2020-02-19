На "Посольство вкусной еды" в Орле завели дело по уклонению от налогов

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:31:05+03:00

По версии следствия организация не выплатила налоговикам более 25 миллионов рублей

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В Орле возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. ООО "ТД Посольство вкусной еды" по версии следствия скрыло более 25 миллионов рублей от налоговиков.

Судя по материалам дела, с 2014 по 2016 год руководство организации не перечисляло налог на прибыли, набежала сумма более чем в два десятка миллионов рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, подлежащих уплате организацией), В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила корреспонденту "КП-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU