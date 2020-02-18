Городские власти пообещали убрать «приют для бомжей» из жилого дома в Орле
Сегодня, 18 февраля, на рабочей планерке в городской администрации обсудили жалобы жителей дома №211 на Октябрьской улице. Уже полгода им приходится бок о бок жить вместе с бездомными.
Свободный доступ в подвал стал привлекательной возможностью получить приют и перебраться с холодной улицы под крышу. Однако такие «соседи» никому не понравились и жильца «забросали» представителей УКХ и городских властей просьбами решить проблему.
Как сообщила представитель Управления муниципального имущества и землепользования, они уже неоднократно пытались выселить незаконных жильцов из подвала, но они каждый раз возвращаются вновь.
Теперь городские власти планируют установить здесь дверь-сейф и металлические решетки, а в случае необходимости привлечь полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU