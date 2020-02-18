2020-02-18T12:45:48+03:00
Общество

Городские власти пообещали убрать «приют для бомжей» из жилого дома в Орле

Уже полгода, как в подвале многоэтажки на Октябрьской спокойно обосновались бездомные
Наталья Меркулова
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Глава администрации Орла Александр Муромский поручил провести рейд по домам, чтобы не допустить стихийных приютов для бомжейГлава администрации Орла Александр Муромский поручил провести рейд по домам, чтобы не допустить стихийных приютов для бомжейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 18 февраля, на рабочей планерке в городской администрации обсудили жалобы жителей дома №211 на Октябрьской улице. Уже полгода им приходится бок о бок жить вместе с бездомными.

Свободный доступ в подвал стал привлекательной возможностью получить приют и перебраться с холодной улицы под крышу. Однако такие «соседи» никому не понравились и жильца «забросали» представителей УКХ и городских властей просьбами решить проблему.

Как сообщила представитель Управления муниципального имущества и землепользования, они уже неоднократно пытались выселить незаконных жильцов из подвала, но они каждый раз возвращаются вновь.

Теперь городские власти планируют установить здесь дверь-сейф и металлические решетки, а в случае необходимости привлечь полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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