Городские власти пообещали убрать «приют для бомжей» из жилого дома в Орле

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:45:48+03:00

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил провести рейд по домам, чтобы не допустить стихийных приютов для бомжей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже полгода, как в подвале многоэтажки на Октябрьской спокойно обосновались бездомные

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Сегодня, 18 февраля, на рабочей планерке в городской администрации обсудили жалобы жителей дома №211 на Октябрьской улице. Уже полгода им приходится бок о бок жить вместе с бездомными.

Свободный доступ в подвал стал привлекательной возможностью получить приют и перебраться с холодной улицы под крышу. Однако такие «соседи» никому не понравились и жильца «забросали» представителей УКХ и городских властей просьбами решить проблему.

Как сообщила представитель Управления муниципального имущества и землепользования, они уже неоднократно пытались выселить незаконных жильцов из подвала, но они каждый раз возвращаются вновь.

Теперь городские власти планируют установить здесь дверь-сейф и металлические решетки, а в случае необходимости привлечь полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU