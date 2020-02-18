Андрей Клычков рассказывает о возможностях Орловщины в Объединенных Арабских Эмиратах

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:37:31+03:00

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Делегация Орловской области принимает участие в Международной выставке Gulfood 2020. Представители власти во главе с губернатором Андреем Клычковым презентуют регион потенциальным инвесторам и партнерам.

О переговорах на выставке пищевой промышленности глава региона охотно рассказывает своим подписчикам в социальных сетях. Так, Клычков сообщил о встрече с заместителем Министра сельского хозяйства РФ Сергеем Левиным, министром продовольственной безопасности ОАЭ Марьям Мхейри, торговым представителем России в ОАЭ Арой Меликяном, представителями бизнеса.

- Презентовали возможности агропромышленного комплекса Орловщины на глобальной инновационной платформе, став частью российской витрины товаров, с которой познакомились сотни посетителей, - написал Андрей Клычков на своей страничке в Инстаграме.

Губернатор добавил, что "под лежачий камень вода не течет" и что "важно постоянно искать новые возможности для реализации потенциала области, ее более широкого вовлечения во внешнеторговую деятельность".

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ИСТОЧНИК KP.RU