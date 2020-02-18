18 Февр. 2020 2020-02-18T09:39:15+03:00

Общественники подсчитали, сколько в Орле «убитых дорог». Фото: региональное отделение ОНФ

Больше всего нареканий у водителей возникло к переулку Маслозаводскому

Изменить размер текста: A A

Накануне активисты регионального ОНФ устроили рейд по орловским улицам и пополнили список «Карты убитых дорог». Жалобы водителей оказались более чем обоснованными.

Так, по словам общественников, наибольшее беспокойство сейчас вызывает состояние дороги в переулке Маслозаводской. Здесь из-за движения крупногабаритных машин выбоины достигают глубины в 20 и более сантиметров.

Сильно пострадала после зимних месяцев дорога и на улице Генерала Родина напротив главного корпуса ОГАУ.

- На пересечении улиц Генерала Родина и Веселая образовалась яма, объезжая которую, водители вынуждены выезжать на встречку. Это фиксирует камера, и водители получают за это немалые штрафы, - рассказали «КП» представители ОНФ.

Кроме того, много нареканий и к дорогам на Красном мосту (находится на гарантии), Московском и Карачевском шоссе. Список «убитых дорог» уже передали городским властям.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU