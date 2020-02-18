Общественники подсчитали, сколько в Орле «убитых дорог»
Накануне активисты регионального ОНФ устроили рейд по орловским улицам и пополнили список «Карты убитых дорог». Жалобы водителей оказались более чем обоснованными.
Так, по словам общественников, наибольшее беспокойство сейчас вызывает состояние дороги в переулке Маслозаводской. Здесь из-за движения крупногабаритных машин выбоины достигают глубины в 20 и более сантиметров.
Сильно пострадала после зимних месяцев дорога и на улице Генерала Родина напротив главного корпуса ОГАУ.
- На пересечении улиц Генерала Родина и Веселая образовалась яма, объезжая которую, водители вынуждены выезжать на встречку. Это фиксирует камера, и водители получают за это немалые штрафы, - рассказали «КП» представители ОНФ.
Кроме того, много нареканий и к дорогам на Красном мосту (находится на гарантии), Московском и Карачевском шоссе. Список «убитых дорог» уже передали городским властям.
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ИСТОЧНИК KP.RU