Сегодня в Орле пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Сегодня, 18 февраля, Орловская область традиционно присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мамы и папы старшеклассников смогут не только узнать изнутри, как проходит выпускной экзамен, но и проверить собственные силы.
В этом году родителям предложат стать ЕГЭ по истории Отечества. Причем им предстоит пройти путь от рамки металлодетектора до получения оценки за госэкзамен – все по-настоящему и максимально приближено к действительности.
Полученные результаты проанализирует орловский Региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО), организация которая непосредственно занимается проверкой выпускных работ школьников.
При себе нужно иметь паспорт и черную гелиевую ручку. Узнать подробную информацию можно по телефону 8 (4862) 73-17-79.
КОГДА? ГДЕ?
18 февраля, 14.00
Лицей №4 имени Героя Советского Союза Злотина (ул. Революции, 4)
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ИСТОЧНИК KP.RU