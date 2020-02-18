Сегодня в Орле пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:41:21+03:00

Мамы и папы сами смогут пройти путь от рамки металлодетектора до получения оценки за экзамен

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Сегодня, 18 февраля, Орловская область традиционно присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мамы и папы старшеклассников смогут не только узнать изнутри, как проходит выпускной экзамен, но и проверить собственные силы.

В этом году родителям предложат стать ЕГЭ по истории Отечества. Причем им предстоит пройти путь от рамки металлодетектора до получения оценки за госэкзамен – все по-настоящему и максимально приближено к действительности.

Полученные результаты проанализирует орловский Региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО), организация которая непосредственно занимается проверкой выпускных работ школьников.

При себе нужно иметь паспорт и черную гелиевую ручку. Узнать подробную информацию можно по телефону 8 (4862) 73-17-79.

КОГДА? ГДЕ?

18 февраля, 14.00

Лицей №4 имени Героя Советского Союза Злотина (ул. Революции, 4)

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ИСТОЧНИК KP.RU