2020-02-17T17:09:18+03:00
Общество

Храму в Орле передали в дар ковчег с частицей мощей святой Екатерины

Верующие обращаются к великомученице за помощью в учении, лечении недугов и разрешении семейных неурядиц
Наталья Меркулова
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Храму в Орле передали в дар ковчег с частицей мощей святой Екатерины. Фото: Орловская митрополияХраму в Орле передали в дар ковчег с частицей мощей святой Екатерины. Фото: Орловская митрополия
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В пятницу, 14 февраля, в Орел привезли ковчег с частицей мощей святой великомученицы Екатерины. Верующие встречали святыню в церкви в микрорайоне «Зареченский».

Напомним, христиане (и православные, и католики) верят, что великомученица помогает в учении, недугах, болезнях деторождения и семейных неурядицах. Ее считают покровительницей беременных.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон отслужил молебен перед ковчегом с мощами. Теперь святыня, переданная приходу благотворителя, останется в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии навсегда и будет доступна для всех прихожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Храму в Орле передали в дар ковчег с частицей мощей святой Екатерины
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