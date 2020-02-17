2020-02-17T16:05:06+03:00
Досуг

Театр танца "Искушение" представит в Орле "Шоу под дождем"

Юбилейную программу зрители увидят 19 февраля
Ольга СУПОНЕВА
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На этой неделе в Орле "Шоу под дождем" представит Санкт-Петербургский театр танца "Искушение". Программа, посвященная 10-летнему юбилею коллектива, обещает быть насыщенной.

- Проникновенные истории, искренние эмоции, хореография экстра класса в оригинальной подаче, позитив и мощный заряд энергии - все это ждет зрителей, которые будут активными участниками юбилейного спектакля. Шоу обещает стать грандиозным праздником танца и любви, ведь в этот вечер на сцене новое и самое лучшее! - уверяют организаторы.

Билеты на яркое шоу можно приобрести в кассах "ОрелКонцерта" или онлайн.

КОГДА? ГДЕ?

19 февраля, 19.00

Кромское ш-се, 4

(12+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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