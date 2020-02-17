Театр танца "Искушение" представит в Орле "Шоу под дождем"
На этой неделе в Орле "Шоу под дождем" представит Санкт-Петербургский театр танца "Искушение". Программа, посвященная 10-летнему юбилею коллектива, обещает быть насыщенной.
- Проникновенные истории, искренние эмоции, хореография экстра класса в оригинальной подаче, позитив и мощный заряд энергии - все это ждет зрителей, которые будут активными участниками юбилейного спектакля. Шоу обещает стать грандиозным праздником танца и любви, ведь в этот вечер на сцене новое и самое лучшее! - уверяют организаторы.
Билеты на яркое шоу можно приобрести в кассах "ОрелКонцерта" или онлайн.
КОГДА? ГДЕ?
19 февраля, 19.00
Кромское ш-се, 4
(12+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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