В пятницу 21 февраля в центре Орла будет запрещено движение и стоянка
В пятницу 21 февраля в Орле на время закроют движение и запретят стоянку в центре города. Причина - праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества.
В последний рабочий день на этой неделе с 00.00 и до 11.00 по улице Салтыкова-Щедрина (о дома №31 до дома №35) нельзя будет припарковаться.
С 9.00 до 11.00 движение транспорта будет закрыто по указанному участку. Объезд будет организован так: пл. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. ул. Пролетарская гора и по ул. Пролетарская гора, как сообщает пресс-служба администрации Орла.
Водителям стоит заранее планировать маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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