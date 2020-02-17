Орловцев ждет камерный вечер русского романса
Через неделю орловцев ждет камерный вечер русского романса «Душа с душою говорит». Старинные и современные песни о любви исполнят вокалисты ансамбля «Славица».
Душевную и теплую атмосферу для гостей концерта обещают подарить Татьяна Туманова, Ольга Шукаева, Любовь Автомонова, Николай Печко, Александр Кокоев и Виталий Широков.
В этот вечер для жителей и гостей города музыка оживет в сопровождении оркестра.
- Романсы – это особый пласт музыкальной культуры, удивительное сочетание поэзии и музыки. Артисты ансамбля «Славица» ждут всех поклонников этого удивительного жанра, - говорят организаторы.
Заказ билетов по телефонам 8-910-200-54-16 или 42-28-08.
КОГДА? ГДЕ?
3 марта, в 18.00
ул. М. Горького, 47а.
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ИСТОЧНИК KP.RU