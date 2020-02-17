2020-02-17T15:43:59+03:00
Звезды

Орловцев ждет камерный вечер русского романса

Главной темой концерта станет любовь
Наталья Меркулова
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Орловцев ждет камерный вечер русского романсаОрловцев ждет камерный вечер русского романсаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Через неделю орловцев ждет камерный вечер русского романса «Душа с душою говорит». Старинные и современные песни о любви исполнят вокалисты ансамбля «Славица».

Душевную и теплую атмосферу для гостей концерта обещают подарить Татьяна Туманова, Ольга Шукаева, Любовь Автомонова, Николай Печко, Александр Кокоев и Виталий Широков.

В этот вечер для жителей и гостей города музыка оживет в сопровождении оркестра.

- Романсы – это особый пласт музыкальной культуры, удивительное сочетание поэзии и музыки. Артисты ансамбля «Славица» ждут всех поклонников этого удивительного жанра, - говорят организаторы.

Заказ билетов по телефонам 8-910-200-54-16 или 42-28-08.

КОГДА? ГДЕ?

3 марта, в 18.00

ул. М. Горького, 47а.

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Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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