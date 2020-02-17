17 Февр. 2020 2020-02-17T15:29:58+03:00

Орловцы показали «класс» на эстафете «Внуки Маргелова». Фото с сайта Правительства Орловской области

Юноши и девушки прошли испытания на силу, выдержку и точность

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В прошедшие выходные на стадионе имени Ленина в Орле срошла региональная военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова», приуроченная к 90-летию ВДВ. Юношей и девушек ждали испытания на силу, выдержку и точность.

В соревнованиях приняли участие 18 команд из Орловской, Рязанской, Курской, Архангельской областей, а также ЛНР и ДНР.

В ходе эстафеты ребята выполнили ряд теоретических и практических заданий, среди которых разборка и сборка автомата, метание саперной лопаты и гранаты на точность, стрельба из пневматической винтовки и силовые упражнения.

Одной из самых зрелищных обещает прохождение навесной переправы и лабиринта. Первое место по итогам соревнований заняли воспитанники орловского Центра «Десантник».

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ИСТОЧНИК KP.RU