2020-02-17T15:29:58+03:00
Спорт

Орловцы показали «класс» на эстафете «Внуки Маргелова»

Юноши и девушки прошли испытания на силу, выдержку и точность
Наталья Меркулова
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Орловцы показали «класс» на эстафете «Внуки Маргелова». Фото с сайта Правительства Орловской областиОрловцы показали «класс» на эстафете «Внуки Маргелова». Фото с сайта Правительства Орловской области
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В прошедшие выходные на стадионе имени Ленина в Орле срошла региональная военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова», приуроченная к 90-летию ВДВ. Юношей и девушек ждали испытания на силу, выдержку и точность.

В соревнованиях приняли участие 18 команд из Орловской, Рязанской, Курской, Архангельской областей, а также ЛНР и ДНР.

В ходе эстафеты ребята выполнили ряд теоретических и практических заданий, среди которых разборка и сборка автомата, метание саперной лопаты и гранаты на точность, стрельба из пневматической винтовки и силовые упражнения.

Одной из самых зрелищных обещает прохождение навесной переправы и лабиринта. Первое место по итогам соревнований заняли воспитанники орловского Центра «Десантник».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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