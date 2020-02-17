17 Февр. 2020 2020-02-17T13:50:40+03:00

Орловец уснул на встрече с другом и остался без телефона Фото: Архив "КП"

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Во Мценске полицейские по горячим следам раскрыли кражу мобильного телефона у местного жителя. Мужчина уснул на встрече с другом, а затем не обнаружил ни приятеля, свой гаджет.

Как выяснилось, амчане отдыхали в одном из городских заведений. Расположенные в нем камеры подтвердили, что воспользовавшись ситуацией, воришка забрал мобильный телефон из чужого кармана и скрылся. Затем, недолго думая, он продал свою добычу.

- Сотрудники полиции разыскали и изъяли похищенное имущество «по горячим следам». В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU