Неизвестные украли у орловца машину, а затем утопили ее в реке
В субботу, 15 февраля, орловец не обнаружил свою легковушку на месте и обратился в полицию. Отечественный автомобиль «Таврия» неизвестные угнали от дома на улице Пожарной в Советском районе областного центра.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД России, похищенное авто вскоре было обнаружено в реке Ока.
- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали «КП» в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU