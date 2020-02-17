Неизвестные украли у орловца машину, а затем утопили ее в реке

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:49:45+03:00

Неизвестные украли у орловца машину, а затем утопили ее в Оке Фото: Архив "КП"

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В субботу, 15 февраля, орловец не обнаружил свою легковушку на месте и обратился в полицию. Отечественный автомобиль «Таврия» неизвестные угнали от дома на улице Пожарной в Советском районе областного центра.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД России, похищенное авто вскоре было обнаружено в реке Ока.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU