Орловцам покажут редкие фотографии с Александром Солженицыным

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:09:18+03:00

В областном центре пройдет открытая дискуссия и встреча с представителя Дома русского зарубежья

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Орел присоединяется к череде мероприятий, посвященных Александру Солженицыну. Встречу с представителями Дома русского зарубежья его имени организует музей Тургенева.

Напомним, с нашим городом у опального писателя всегда было связано много воспоминаний. Он участвовал в освобождении Орла от немецко-фашистских захватчиков, здесь же встречал 50-летие Победы и посвятил Орловщине рассказ «Желябугские Выселки».

На встрече гостям показаны редкие фотографии, репродукции архивных материалов и видеоролик из фрагментов кинохроники разных лет.

- Речь пойдет о сохранении наследия писателя сегодня, новых изданиях его произведений, музеях и памятных местах в России и за рубежом, - рассказали «КП» организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

18 февраля,15.00

ул. Тургенева, 13

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ИСТОЧНИК KP.RU