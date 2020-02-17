Орловцам покажут редкие фотографии с Александром Солженицыным
Орел присоединяется к череде мероприятий, посвященных Александру Солженицыну. Встречу с представителями Дома русского зарубежья его имени организует музей Тургенева.
Напомним, с нашим городом у опального писателя всегда было связано много воспоминаний. Он участвовал в освобождении Орла от немецко-фашистских захватчиков, здесь же встречал 50-летие Победы и посвятил Орловщине рассказ «Желябугские Выселки».
На встрече гостям показаны редкие фотографии, репродукции архивных материалов и видеоролик из фрагментов кинохроники разных лет.
- Речь пойдет о сохранении наследия писателя сегодня, новых изданиях его произведений, музеях и памятных местах в России и за рубежом, - рассказали «КП» организаторы.
КОГДА? ГДЕ?
18 февраля,15.00
ул. Тургенева, 13
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ИСТОЧНИК KP.RU