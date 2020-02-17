2020-02-17T11:53:58+03:00
Досуг

Чья Масленица лучше: юным орловцам предложили поучаствовать в конкурсе

Жюри выберет самые интересные куклы-Масленицы, победители получат призы
Ольга СУПОНЕВА
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"Парад" масленичных кукол состоится 1 марта"Парад" масленичных кукол состоится 1 мартаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В первый день весны Орел отпразднует Масленицу. Маленьким и юным горожанам в преддверии народного праздника предлагают включить фантазию и поучаствовать в творческом конкурсе: изготовить куклу-чучело "Сударыня Масленица". Победителей ждут призы.

- Соорудить свою Марену-зиму предлагают воспитанникам учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования в возрасте от 3 до 18 лет (включительно).Кукла-участница должна быть не менее 1,2 метра. Её одеяние и каркас можно соорудить из любых материалов. Главная задача — сохранить верность традициям, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

Заявки на участие и фото своей куклы можно отправить на почту park.park@mail.ru до 27 февраля. Форму заявки и положение о конкурсе можно найти здесь. Дополнительная информация для участников по телефону 73-17-20.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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