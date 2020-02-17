Орловцам предлагают подработать переписчиками Всероссийской переписи населения

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:27:30+03:00

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Орелстат приглашает активных людей на работу переписчиком на время Всероссийской переписи населения. Главными требованиями к соискателям являются образование не ниже среднего специального, умение пользоваться компьютером и коммуникабельность.

Работники понадобятся на один месяц (октябрь), но с каждым будет оформлен гражданско-правовой договор с оплатой труда.

- Всероссийская перепись населения в этот раз перейдёт на новый формат: каждый житель страны сможет самостоятельно в режиме on-line внести о себе сведения с помощью портала «Госуслуги». Но останутся люди, у которой не будет возможности воспользоваться Интернетом. Им в помощь предоставят переписчиком, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Вопрос о трудоустройстве можно задать по телефонам (4862) 55-24-86 или 42-74-57, а также по адресу переулок Воскресенский, 24, кабинет 110 и 107.

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ИСТОЧНИК KP.RU