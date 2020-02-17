2020-02-17T11:30:42+03:00
Общество

В Орле расселенные дома стали головной болью для жителей

В пустующих строениях нередко вспыхивают пожары, общественники призывают чиновников решить проблему
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: ОНФ России в Орловской областиФото: ОНФ России в Орловской области
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В Орле активисты ОНФ призывают чиновников снести расселенные дома на Старомосковском шоссе. Пустующие строения стали головной болью для местных жителей: в них нередко случаются возгорания, а ведь до ближайшей жилой пятиэтажки - рукой подать.

Местные жители обратились к общественникам за помощью в этом вопросе. Два двухэтажных дома расселили больше года назад и с тех пор они так и стоят заброшенными. Такое соседство не только неприятно, но и опасно. Помимо возгораний есть проблема грызунов и насекомых, ведь пустующие дома никто не обрабатывает, нередко коротают тут время и асоциальные элементы.

- Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Орла с просьбой снести расселенные дома на Старомосковском шоссе. Сегодня в Орле насчитывается более 170 расселенных домов, которые до сих пор не снесены, - рассказали "КП" в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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