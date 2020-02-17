В орловской пятиэтажке горел балкон
В субботу, 15 февраля, в Заводском районе Орла в пятиэтажном доме вспыхнул огонь. Эпицентром пожара стал балкон на втором этаже.
Сообщение о возгорании на улице Левый берег реки Оки поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 12:26. По данным пресс-службы регионального главка МЧС России, горели отделочные материалы и предметы быта.
- В результате пожара на втором этаже от термического воздействия были повреждены отделочные материалы на балконе третьего. Причина пожара и размер нанесенного ущерба. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в чрезвычайном ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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