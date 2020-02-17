2020-02-17T10:44:32+03:00
Происшествия

В орловской пятиэтажке горел балкон

Происшествие случилось на выходных в Заводском районе
Наталья Меркулова
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В орловской пятиэтажке на выходных загорелся балкон. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиВ орловской пятиэтажке на выходных загорелся балкон. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В субботу, 15 февраля, в Заводском районе Орла в пятиэтажном доме вспыхнул огонь. Эпицентром пожара стал балкон на втором этаже.

Сообщение о возгорании на улице Левый берег реки Оки поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 12:26. По данным пресс-службы регионального главка МЧС России, горели отделочные материалы и предметы быта.

- В результате пожара на втором этаже от термического воздействия были повреждены отделочные материалы на балконе третьего. Причина пожара и размер нанесенного ущерба. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в чрезвычайном ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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