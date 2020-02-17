17 Февр. 2020 2020-02-17T10:24:42+03:00

В Орле автоледи на «Тойоте» нарушила ПДД и попала в больницу. Фото: Госавтоинспекции

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В субботу, 15 февраля, в Железнодорожном районе Орла на Новосильском шоссе произошла авария. Автоледи не выдержала безопасный боковой интервал и «зацепила» другую машину.

Инцидент случился в час дня. 52-летняя женщина на «Тойоте Рав 4» ехала по автодороге «Орел-Новосиль-Ефремов» и начала поворот на Новосильское шоссе. Здесь она и нарушили ПДД (пункт 9.10 «Расположение транспортных средств на проезжей части»). Под удар попала отечественная легковушка «Лада Гранта» с 39-летним водителем за рулем.

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и с места происшествия была доставлена бригадой Скорой медицинской помощи в больницу Семашко. После осмотра она отпущена на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU