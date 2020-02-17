17 Февр. 2020 2020-02-17T10:04:17+03:00

18-летняя девушка попала под машину на «зебре» в Орле. Фото: Госавтоинспекция

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В субботу, 15 февраля, в Северном районе Орла иномарка сбила на пешеходном переходе 18-летнюю девушку. Происшествие случилось поздно вечером.

В 22:30 автомобиль «Рено Логан», за рулем которого был 40-летний водитель, ехал по улице Металлургов в сторону Раздольной. В это же время девушка шла по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №1.

- Водитель нарушил пункт 14.1 ПДД (пропуск пешехода на переходе), не уступил дорогу и допустил наезд. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU