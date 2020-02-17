17 Февр. 2020 2020-02-17T09:22:39+03:00

В Орле пройдет детский фестиваль «Волшебный фонарик». Фото из архива "КП" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Свои художественные таланты и артистизм ребята смогут проявить на сцене театра «Русский стиль»

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В Орле стартовал прием заявок на участие ежегодном фестивале для детей и юношества «Волшебный фонарик». Уже через месяц сцена драматического театра «Русский стиль» объединит юных художников, литераторов и актеров.

Раскрыть свои таланты предлагают ребятам от 6 до 17 лет. Среди потенциальных участников – особенные дети, сироты, малыши из приемных и многодетных семей, а также творческие коллективы и студии.

Конкурс пройдет в трех номинациях – Лучший рисунок по произведениям русских писателей, Лучшее сочинение по спектаклю театра и Лучшая театральная постановка (спектакль, театрализованная композиция, пластический этюд).

Подать заявку на участие нужно успеть до 10 марта. Победители получат ценные памятные призы.

Подробности можно узнать по телефону: (4862) 76-20-24 (Людмила Николаевна Сергеева – замдиректора театра «Русский стиль»).

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ИСТОЧНИК KP.RU