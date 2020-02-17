2020-02-17T09:22:39+03:00
Звезды

В Орле пройдет детский фестиваль «Волшебный фонарик»

Свои художественные таланты и артистизм ребята смогут проявить на сцене театра «Русский стиль»
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле пройдет детский фестиваль «Волшебный фонарик». Фото из архива "КП"В Орле пройдет детский фестиваль «Волшебный фонарик». Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле стартовал прием заявок на участие ежегодном фестивале для детей и юношества «Волшебный фонарик». Уже через месяц сцена драматического театра «Русский стиль» объединит юных художников, литераторов и актеров.

Раскрыть свои таланты предлагают ребятам от 6 до 17 лет. Среди потенциальных участников – особенные дети, сироты, малыши из приемных и многодетных семей, а также творческие коллективы и студии.

Конкурс пройдет в трех номинациях – Лучший рисунок по произведениям русских писателей, Лучшее сочинение по спектаклю театра и Лучшая театральная постановка (спектакль, театрализованная композиция, пластический этюд).

Подать заявку на участие нужно успеть до 10 марта. Победители получат ценные памятные призы.

Подробности можно узнать по телефону: (4862) 76-20-24 (Людмила Николаевна Сергеева – замдиректора театра «Русский стиль»).

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле автоледи на «Тойоте» нарушила ПДД и попала в больницу
18-летняя девушка попала под машину на «зебре» в Орле
В Орле пройдет детский фестиваль «Волшебный фонарик»
Орловец украл у женщины велосипед и тут же продал
Предпоследняя неделя зимы в Орле будет дождливой и теплой
Дань памяти: по улицам Орла прошагал Бессмертный батальон
В Орле "Тойота" сбила 10-летнего мальчика
В Орле предпринимателя оштрафовали за продажу фейковой обуви
В Орловской области построят утиную ферму
Сердце отдаю детям: в Орле назвали имена лучших педагогов
Орловцам рассказали, как будет выглядеть опушка Медведевского леса через год
Розлив серной кислоты в Орле ликвидировали
Орловчанка попала на больничную койку после неудачного перехода дороги
Орловец, до смерти забивший знакомого за "стукачество", отправится за решетку
Орловцы начали сбор средств на реабилитацию малыша с ДЦП
Синоптики рассказали о погоде в Орле на выходные 15-16 февраля
В Орле "Спецавтобаза" задолжала своим работникам 4,7 миллиона рублей
Орловчанка, убившая от обиды сожителя, отправится в тюрьму на 9 лет
Орловские пенсионеры посоревнуются в шахматном турнире
Орловская прокуратура оштрафовала "Зеленую рощу" на 100 тысяч рублей
В Орел приехали участники конкурса на лучшую концепцию Дворянки и парка Победы
Орловцев приглашают в усадьбу Тургенева праздновать Масленицу
В Орловской области тушить лесные пожары готовы 400 человек и 170 машин
В Орле проблему грязных тротуаров на Комсомольской решат весной
Спасатели тушили пожар на Андрианова в Орле
В Орле "Лада" протаранила припаркованную иномарку и столб