2020-02-17T08:36:04+03:00
Общество

Орловец украл у женщины велосипед и тут же продал

Горе-воришка стал фигурантом уголовного дела
Наталья Меркулова
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Орловец украл у женщины велосипед и тут же продалОрловец украл у женщины велосипед и тут же продалФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Малоархангельском районе мелкий воришка решил поживиться легкой добычей и стал фигурантом уголовного дела. Заметив, в подъезде одного из домов на лестничной площадке велосипед, он забрал его и тут же продал.

Кража случилась вечером и пропажу двухколесного друга его владелица обнаружила только утром. После этого женщина обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудник подразделения уголовного розыска выяснил, что к хищению причастен 45-летний местный житель.

- Мужчина сознался в совершенном преступлении. Сотрудники уже полиции отыскали и изъяли похищенное имущество стоимостью порядка 4 тысяч 700 рублей. В настоящее время ведется дознание, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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