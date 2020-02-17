17 Февр. 2020 2020-02-17T08:36:04+03:00

Орловец украл у женщины велосипед и тут же продал Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Малоархангельском районе мелкий воришка решил поживиться легкой добычей и стал фигурантом уголовного дела. Заметив, в подъезде одного из домов на лестничной площадке велосипед, он забрал его и тут же продал.

Кража случилась вечером и пропажу двухколесного друга его владелица обнаружила только утром. После этого женщина обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудник подразделения уголовного розыска выяснил, что к хищению причастен 45-летний местный житель.

- Мужчина сознался в совершенном преступлении. Сотрудники уже полиции отыскали и изъяли похищенное имущество стоимостью порядка 4 тысяч 700 рублей. В настоящее время ведется дознание, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU