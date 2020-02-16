2020-02-16T13:35:25+03:00
Общество

Предпоследняя неделя зимы в Орле будет дождливой и теплой

Синоптики рассказали о погоде на рабочую пятидневку 17-21 февраля
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Похоже, зима покинет Орловскую область так и не вступив полностью в свои права. По прогнозам синоптиков, предпоследняя неделя февраля отметится в регионе плюсовыми температурами и дождем.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 17 февраля в Орле столбики термометров покажут в ночное время -1, днем +4 градуса. Небо будет затянуто тучами, осадков не ожидается. Ветер придет с юго-запада со скоростью 9 м/c. Атмосферное давление 747-750 мм рт.ст.

Во вторник, 18 числа, облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха в темное время суток 0, днем +3 градуса. Ветер юго-западный, 4 м/с. Давление 742 мм рт.ст.

В среду 19 февраля -1 ночью, +5 днем. Вновь пасмурно, ночью и днем пройдет небольшой дождь. Ветер сменит направление на западное, скорость 4 м/с. Давление 744 мм рт.ст.

В четверг 20 февраля облачно с прояснениями. Температура будет варьироваться между значениями в -1...+5 градусов. Ветер юго-западный 4 м/с, барометры покажут 745 мм рт.ст.

В пятницу, 21 февраля. Облачно, временами дождь. Ночью -2 градуса, днем +3. Ветер юго-западный 3 м/с, давление 744 мм рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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