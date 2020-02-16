Дань памяти: по улицам Орла прошагал Бессмертный батальон
В субботу, 15 февраля, орловцы отдали дань памяти своих земляков и всех соотечественников, погибших в военных действиях за пределами отечества. По улицам города прошагал Бессмертный батальон.
В шествии приняли участие родные орловцев, погибших в вооруженных конфликтах за пределами родиныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Жители Орла с портретами своих родных и близких, сложивших головы в горячих точках, прошли по центру города. Патриотическая акция - это своего рода способ сказать спасибо тем, кто погиб защищая родину. Всего по улицам в субботу "прошествовало" 188 погибших уроженцев региона. Их портреты сопровождало почти две тысячи человек.
День памяти воинов-интернационалистов в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Продолжилось празднования Дня воинов-интернационалистов митингом, который состоялся у памятника на Наугорском шоссе. К ветеранам и семьям погибших орловцев обратились представители областной и городской власти, общественных организаций, депутаты. Память орловских воинов почтили минутой молчания, к подножию памятника возложили цветы.
К подножию памятника павшим солдатам возложили цветыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
ЗНАЙ!
После Великой Отечественной войны 1,5 млн советских и российских воинов приняли участие более чем в 30 войнах и вооруженных конфликтах в государствах Азии, Африки и Латинской Америки. Около 25 тыс. человек погибли, в том числе и 188 орловцев. Среди них есть Герои Советского Союза и Российской Федерации, орденоносцы.
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Портреты 188 орловцев "стали в ряд" Бессмертного батальонаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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ИСТОЧНИК KP.RU