2020-02-16T13:15:34+03:00
Общество

Дань памяти: по улицам Орла прошагал Бессмертный батальон

В День воинов-интернационалистов орловцы почтили память земляков, погибших в горячих точках [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Орловский Бессмертный батальонОрловский Бессмертный батальонФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В субботу, 15 февраля, орловцы отдали дань памяти своих земляков и всех соотечественников, погибших в военных действиях за пределами отечества. По улицам города прошагал Бессмертный батальон.

В шествии приняли участие родные орловцев, погибших в вооруженных конфликтах за пределами родины Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В шествии приняли участие родные орловцев, погибших в вооруженных конфликтах за пределами родиныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жители Орла с портретами своих родных и близких, сложивших головы в горячих точках, прошли по центру города. Патриотическая акция - это своего рода способ сказать спасибо тем, кто погиб защищая родину. Всего по улицам в субботу "прошествовало" 188 погибших уроженцев региона. Их портреты сопровождало почти две тысячи человек.

День памяти воинов-интернационалистов в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

День памяти воинов-интернационалистов в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Продолжилось празднования Дня воинов-интернационалистов митингом, который состоялся у памятника на Наугорском шоссе. К ветеранам и семьям погибших орловцев обратились представители областной и городской власти, общественных организаций, депутаты. Память орловских воинов почтили минутой молчания, к подножию памятника возложили цветы.

К подножию памятника павшим солдатам возложили цветы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

К подножию памятника павшим солдатам возложили цветыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ЗНАЙ!

После Великой Отечественной войны 1,5 млн советских и российских воинов приняли участие более чем в 30 войнах и вооруженных конфликтах в государствах Азии, Африки и Латинской Америки. Около 25 тыс. человек погибли, в том числе и 188 орловцев. Среди них есть Герои Советского Союза и Российской Федерации, орденоносцы.

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Портреты 188 орловцев "стали в ряд" Бессмертного батальона Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Портреты 188 орловцев "стали в ряд" Бессмертного батальонаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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