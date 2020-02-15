В Орле предпринимателя оштрафовали за продажу фейковой обуви
В Орле предпринимателя оштрафовали за продажу поддельной обуви. В его магазине реализовывался товар с использованием товарных знаков известных брендом.
На магазин в Северном районе города, в котором продаются фейки, обратили внимание полицейские. Контрафакт изъяли, направили на экспертизу.
- По результатам экспертизы представленные товары имели признаки несоответствия оригинальной продукции, произведены не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемых материалов, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Дело закончилось протоколом об административном правонарушении и штрафом в 50 тысяч рублей. Всю поддельную обувь конфисковали.
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ИСТОЧНИК KP.RU