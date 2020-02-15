2020-02-15T12:02:55+03:00
Общество

В Орле предпринимателя оштрафовали за продажу фейковой обуви

Ему пришлось раскошелиться на 50 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орле предпринимателя оштрафовали за продажу поддельной обуви. В его магазине реализовывался товар с использованием товарных знаков известных брендом.

На магазин в Северном районе города, в котором продаются фейки, обратили внимание полицейские. Контрафакт изъяли, направили на экспертизу.

- По результатам экспертизы представленные товары имели признаки несоответствия оригинальной продукции, произведены не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемых материалов, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дело закончилось протоколом об административном правонарушении и штрафом в 50 тысяч рублей. Всю поддельную обувь конфисковали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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