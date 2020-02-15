В Орловской области построят утиную ферму

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:52:45+03:00

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В Орловской области уже в этом году появится утиная ферма. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписал накануне глава региона Андрей Клычков.

По планам, ферма будет предприятием полного цикла, от выращивания птицы, до продажи готовой продукции. Предполагаемый объем - около 1000 тонн в год. Запланированный объем инвестиций в 2020 году составит 353 миллиона рублей.

- Это еще один шаг для укрепления агропромышленного потенциала региона, комплексного развития территорий, создания новых рабочих мест. И конечно это пример того, о чём речь шла буквально вчера на заседании Совета при полпреде Президента в ЦФО, – улучшения делового климата, создания комфортных условий для работы инвесторов, - написал губернатор Клычков на своей странице в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU