Сердце отдаю детям: в Орле назвали имена лучших педагогов

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:38:10+03:00

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В Орле подвели итоги городского этапа конкурса профессионального мастерства среди педагогов. Победителей выбрали в трех номинациях: "Воспитатель года", "Учитель года", "Сердце отдаю детям" - 2020.

Лауреаты конкурсов профессионального мастерства также не остались без наградФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Торжество по случаю финала состоялось накануне,14 февраля, в большом зале горадминистрации. Поздравить финалистов пришли коллеги, близкие, представители городской власти, депутатского корпуса. Лучшим педагогам вручили награды, лауреаты конкурса также не остались без подарков.

Победителей городского этапа ждет областной конкурсФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В итоге почетное звание победителя городского этапа конкурса "Учитель года-2020" завоевала Анна Пикалина, преподаватель английского языка школы №23, "Воспитатель года-2020" Наталья Гольцова, сотрудница детского сада №88, а "Сердце отдаю детям-2020" - Елена Иванушкина, педагог центра детского творчества №5.

Присутствующих поздравили творческие коллективы городаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Учитель — это одна из самых важных профессий. Мы, родители, отдаем вам в руки самое дорогое, что у нас есть, — нашего ребенка. И от того, сколько души и знаний вы в него вложите, зависит судьба конкретного человека, семьи, города и нашей Родины в целом. Низкий вам поклон, - поздравила победителей Екатерина Данилевская,замглавы администрации Орла.

Победители получили свои наградыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для всех присутствующих состоялся концерт.

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