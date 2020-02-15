2020-02-15T11:38:10+03:00
Общество

Сердце отдаю детям: в Орле назвали имена лучших педагогов

Стали известны победители конкурса профессионального мастерства в трех номинациях [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Лучшие педагоги Орла-2020Лучшие педагоги Орла-2020Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле подвели итоги городского этапа конкурса профессионального мастерства среди педагогов. Победителей выбрали в трех номинациях: "Воспитатель года", "Учитель года", "Сердце отдаю детям" - 2020.

Лауреаты конкурсов профессионального мастерства также не остались без наград Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Лауреаты конкурсов профессионального мастерства также не остались без наградФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Торжество по случаю финала состоялось накануне,14 февраля, в большом зале горадминистрации. Поздравить финалистов пришли коллеги, близкие, представители городской власти, депутатского корпуса. Лучшим педагогам вручили награды, лауреаты конкурса также не остались без подарков.

Победителей городского этапа ждет областной конкурс Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Победителей городского этапа ждет областной конкурсФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В итоге почетное звание победителя городского этапа конкурса "Учитель года-2020" завоевала Анна Пикалина, преподаватель английского языка школы №23, "Воспитатель года-2020" Наталья Гольцова, сотрудница детского сада №88, а "Сердце отдаю детям-2020" - Елена Иванушкина, педагог центра детского творчества №5.

Присутствующих поздравили творческие коллективы города Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Присутствующих поздравили творческие коллективы городаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Учитель — это одна из самых важных профессий. Мы, родители, отдаем вам в руки самое дорогое, что у нас есть, — нашего ребенка. И от того, сколько души и знаний вы в него вложите, зависит судьба конкретного человека, семьи, города и нашей Родины в целом. Низкий вам поклон, - поздравила победителей Екатерина Данилевская,замглавы администрации Орла.

Победители получили свои награды Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Победители получили свои наградыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для всех присутствующих состоялся концерт.

Поздравляем! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Поздравляем!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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