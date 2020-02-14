Орловчанка попала на больничную койку после неудачного перехода дороги

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:11:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле женщину госпитализировали после того, как она оказалась под колесами автомобиля. Легковая иномарка сбила ее сегодня утром, 14 февраля, на Комсомольской улице.

Авария произошла в районе дома 270 "а". 45-летняя пешеход решила перейти проезжую часть, правда сделать решила это в неустановленном месте. В этот момент по Комсомольской ехал 45-летний водитель за рулем "Шкоды" - со стороны переулка. Дарвина, в сторону Карачевского шоссе. Он сбил пешехода.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Доставлена в медицинское учреждение, госпитализирована. На месте работали сотрудники ГИБДД, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU