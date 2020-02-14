Орловчанка попала на больничную койку после неудачного перехода дороги
В Орле женщину госпитализировали после того, как она оказалась под колесами автомобиля. Легковая иномарка сбила ее сегодня утром, 14 февраля, на Комсомольской улице.
Авария произошла в районе дома 270 "а". 45-летняя пешеход решила перейти проезжую часть, правда сделать решила это в неустановленном месте. В этот момент по Комсомольской ехал 45-летний водитель за рулем "Шкоды" - со стороны переулка. Дарвина, в сторону Карачевского шоссе. Он сбил пешехода.
- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Доставлена в медицинское учреждение, госпитализирована. На месте работали сотрудники ГИБДД, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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