Орловец, до смерти забивший знакомого за "стукачество", отправится за решетку
В Орле вынесли приговор мужчине, который хладнокровно забил знакомого до смерти. Главным мотивом расправы стало то, что тот якобы «настучал» на него кредиторам.
После очередного застолья и горячительных напитков в компании одного из своих друзей, дебошир отправился провожать его домой. Здесь ему и попался «стукач». Он тоже был изрядно пьян и не мог сопротивляться, тогда мужчина решил его жесткого проучить. Вывел во двор и начал бить его коленом по лицу. Подоспевший приятель начал оттаскивать рассвирепевшего собутыльника и тот ушел.
После побоев его жертва так и не пришла в себя: мужчина впал в кому и через несколько дней умер в больнице.
- Суд признал подсудимого виновным в причинении тяжкого вреда, здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. С учетом всех обстоятельств дела ему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы – в исправительной колонии особого режима, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU