Орловец, до смерти забивший знакомого за "стукачество", отправится за решетку

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:31:56+03:00

Мужчина воспользовался тем, что приятель был пьян и не мог дать сдачи

Изменить размер текста: A A

В Орле вынесли приговор мужчине, который хладнокровно забил знакомого до смерти. Главным мотивом расправы стало то, что тот якобы «настучал» на него кредиторам.

После очередного застолья и горячительных напитков в компании одного из своих друзей, дебошир отправился провожать его домой. Здесь ему и попался «стукач». Он тоже был изрядно пьян и не мог сопротивляться, тогда мужчина решил его жесткого проучить. Вывел во двор и начал бить его коленом по лицу. Подоспевший приятель начал оттаскивать рассвирепевшего собутыльника и тот ушел.

После побоев его жертва так и не пришла в себя: мужчина впал в кому и через несколько дней умер в больнице.

- Суд признал подсудимого виновным в причинении тяжкого вреда, здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. С учетом всех обстоятельств дела ему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы – в исправительной колонии особого режима, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU