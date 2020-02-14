2020-02-14T14:31:56+03:00
Общество

Орловец, до смерти забивший знакомого за "стукачество", отправится за решетку

Мужчина воспользовался тем, что приятель был пьян и не мог дать сдачи
Наталья Меркулова
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Орловец, до смерти забивший знакомого за стукачество, отправится за решеткуОрловец, до смерти забивший знакомого за стукачество, отправится за решеткуФото: Архив "КП"
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В Орле вынесли приговор мужчине, который хладнокровно забил знакомого до смерти. Главным мотивом расправы стало то, что тот якобы «настучал» на него кредиторам.

После очередного застолья и горячительных напитков в компании одного из своих друзей, дебошир отправился провожать его домой. Здесь ему и попался «стукач». Он тоже был изрядно пьян и не мог сопротивляться, тогда мужчина решил его жесткого проучить. Вывел во двор и начал бить его коленом по лицу. Подоспевший приятель начал оттаскивать рассвирепевшего собутыльника и тот ушел.

После побоев его жертва так и не пришла в себя: мужчина впал в кому и через несколько дней умер в больнице.

- Суд признал подсудимого виновным в причинении тяжкого вреда, здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. С учетом всех обстоятельств дела ему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы – в исправительной колонии особого режима, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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