2020-02-14T13:24:30+03:00
Общество

Орловцы начали сбор средств на реабилитацию малыша с ДЦП

Шестилетний Богдан Косынкин делает свои первые в жизни шаги, обожает бокс и мечтает полностью выздороветь
Наталья Меркулова
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Шестилетний Богдан Косынкин делает свои первые в жизни шаги, обожает бокс и мечтает полностью выздороветь. Фото из семейного архива КосынкиныхШестилетний Богдан Косынкин делает свои первые в жизни шаги, обожает бокс и мечтает полностью выздороветь. Фото из семейного архива Косынкиных
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Орловцы организовали сбор средств для шестилетнего Богдана Косынкина. Родившись с ДЦП, он с первых дней жизни борется за собственное здоровье и возможность ходить.

Каждодневные тренировки, лечение в столичных клиниках и невероятное упорство помогли мальчику достичь успеха и сделать свои первые шаги. Бойцовские качества в Богдане проявляются во всем.

- Он очень любит бокс и рукопашку. В прошлом году встречался с Эдуардом Вартаняном и тот подарил ему именные перчатки, провел с Богданом тренировку и подарил билеты на бой. Сынок прям каждый день включает телевизор, параллельно смотрит и боксирует с грушей. Очень мечтает встать на ноги и занять спортом, - говорит мама мальчика Дина Косынкина.

Но для закрепления и приумножения собственных побед, Богдану нужна новая реабилитация в Детском центре абилитации «Родник» в Москве. Стоимость курса 328 тысяч 800 рублей, сумма для семьи неподъемная.

Сейчас знакомые, друзья и просто добрые люди по крупицам собирают средства. К делу подключились даже эко-волонтеры, но до названной суммы еще далеко.

Для нового курса реабилитации Богдану нужно 328 тысяч 800 рублей. Скан счета предоставлен Диной Косынкинойной

Для нового курса реабилитации Богдану нужно 328 тысяч 800 рублей. Скан счета предоставлен Диной Косынкинойной

Родители обращаются ко всем неравнодушным и просят о помощи – незначительных сумм для Богдана не существует.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Перевести деньги на реабилитацию малыша можно на счет в Сбербанке (Получатель Дина Евгеньевна Косынкина)

Номер карты 5336690001983727

Номер счета 40817810247000760101

Подробную информацию о ходе сбора можно увидеть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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