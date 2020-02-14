Орловцы начали сбор средств на реабилитацию малыша с ДЦП

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:24:30+03:00

Шестилетний Богдан Косынкин делает свои первые в жизни шаги, обожает бокс и мечтает полностью выздороветь. Фото из семейного архива Косынкиных

Шестилетний Богдан Косынкин делает свои первые в жизни шаги, обожает бокс и мечтает полностью выздороветь

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Орловцы организовали сбор средств для шестилетнего Богдана Косынкина. Родившись с ДЦП, он с первых дней жизни борется за собственное здоровье и возможность ходить.

Каждодневные тренировки, лечение в столичных клиниках и невероятное упорство помогли мальчику достичь успеха и сделать свои первые шаги. Бойцовские качества в Богдане проявляются во всем.

- Он очень любит бокс и рукопашку. В прошлом году встречался с Эдуардом Вартаняном и тот подарил ему именные перчатки, провел с Богданом тренировку и подарил билеты на бой. Сынок прям каждый день включает телевизор, параллельно смотрит и боксирует с грушей. Очень мечтает встать на ноги и занять спортом, - говорит мама мальчика Дина Косынкина.

Но для закрепления и приумножения собственных побед, Богдану нужна новая реабилитация в Детском центре абилитации «Родник» в Москве. Стоимость курса 328 тысяч 800 рублей, сумма для семьи неподъемная.

Сейчас знакомые, друзья и просто добрые люди по крупицам собирают средства. К делу подключились даже эко-волонтеры, но до названной суммы еще далеко.

Для нового курса реабилитации Богдану нужно 328 тысяч 800 рублей. Скан счета предоставлен Диной Косынкинойной

Родители обращаются ко всем неравнодушным и просят о помощи – незначительных сумм для Богдана не существует.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Перевести деньги на реабилитацию малыша можно на счет в Сбербанке (Получатель Дина Евгеньевна Косынкина)

Номер карты 5336690001983727

Номер счета 40817810247000760101

Подробную информацию о ходе сбора можно увидеть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU