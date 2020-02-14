Синоптики рассказали о погоде в Орле на выходные 15-16 февраля

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:49:27+03:00

Синоптики рассказали о погоде в Орле на выходные Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Орле и области в грядущие выходные 15-16 февраля. Ожидаются перепады температуры от минусовых к плюсовым значениям.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 15 февраля в ночное время в Орле столбики термометров покажут -4 градуса. Днем воздух прогреется до +1. Будет облачно, осадков не предвидится. атмосферное давлени 752 мм рт.стю, скорость ветра 2 м/с, направление южное.

В воскресенье 16 числа ночью -5, при этом будет идти небольшой снег, днем +2 градуса. Облачно, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный 4 м/c. Атмосферное давление поднимется до 756 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам на будущей неделе будет достаточно тепло для февраля: ночью небольшой минус, а днем воздух будет прогреваться до +4 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU