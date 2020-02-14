2020-02-14T12:49:27+03:00
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Орле на выходные 15-16 февраля

Ожидаются перепады температур с минуса на плюс
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Синоптики рассказали о погоде в Орле на выходныеСиноптики рассказали о погоде в Орле на выходныеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Синоптики рассказали, какой будет погода в Орле и области в грядущие выходные 15-16 февраля. Ожидаются перепады температуры от минусовых к плюсовым значениям.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 15 февраля в ночное время в Орле столбики термометров покажут -4 градуса. Днем воздух прогреется до +1. Будет облачно, осадков не предвидится. атмосферное давлени 752 мм рт.стю, скорость ветра 2 м/с, направление южное.

В воскресенье 16 числа ночью -5, при этом будет идти небольшой снег, днем +2 градуса. Облачно, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный 4 м/c. Атмосферное давление поднимется до 756 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам на будущей неделе будет достаточно тепло для февраля: ночью небольшой минус, а днем воздух будет прогреваться до +4 градусов.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Розлив серной кислоты в Орле ликвидировали
Орловчанка попала на больничную койку после неудачного перехода дороги
Орловец, до смерти забивший знакомого за "стукачество", отправится за решетку
Орловцы начали сбор средств на реабилитацию малыша с ДЦП
Синоптики рассказали о погоде в Орле на выходные 15-16 февраля
В Орле "Спецавтобаза" задолжала своим работникам 4,7 миллиона рублей
Орловчанка, убившая от обиды сожителя, отправится в тюрьму на 9 лет
Орловские пенсионеры посоревнуются в шахматном турнире
Орловская прокуратура оштрафовала "Зеленую рощу" на 100 тысяч рублей
В Орел приехали участники конкурса на лучшую концепцию Дворянки и парка Победы
Орловцев приглашают в усадьбу Тургенева праздновать Масленицу
В Орловской области тушить лесные пожары готовы 400 человек и 170 машин
В Орле проблему грязных тротуаров на Комсомольской решат весной
Спасатели тушили пожар на Андрианова в Орле
В Орле "Лада" протаранила припаркованную иномарку и столб