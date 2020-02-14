В Орле "Спецавтобаза" задолжала своим работникам 4,7 миллиона рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:26:31+03:00

Своевременно не выплатили зарплату более чем 350 сотрудникам

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В Орле муниципальное предприятие "Спецавтобаза" задолжала своим работникам 4,7 миллиона рублей по заработной плате. Вовремя получку не отдали 772-м сотрудникам МУПа.

Проверку соблюдения трудового законодательства провела прокуратура Железнодоржного района города. Было установлено, что сотрудник не получили своевременно зарплату. Начальнику предприятия надзорный орган внес представление.

- Кроме того, прокурором в отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному взысканию за аналогичное правонарушение), которое направлено для рассмотрения в мировой суд, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

По информации ведомства, зарплата выплачена в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU