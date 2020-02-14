2020-02-14T12:20:28+03:00
Общество

Орловчанка, убившая от обиды сожителя, отправится в тюрьму на 9 лет

Пара жила вместе пять лет и частенько ссорилась, но однажды женщина не выдержала
Наталья Меркулова
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Орловчанка, убившая от обиды сожителя, отправится в тюрьму на 9 летОрловчанка, убившая от обиды сожителя, отправится в тюрьму на 9 летФото: Архив "КП"
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В Орле под суд пошла женщина, зарезавшая своего сожителя после очередной ссоры. Пара прожила вместе пять лет и частенько конфликты между влюбленными заканчивались побоями.

Из материалов дела следует, что после одного из последних совместных застолий, сожитель затеял очередную перепалку, а затем подошел к своей избраннице, ударил несколько раз по голове и продолжил оскорблять ее грубой нецензурной бранью. На просьбы уйти разгоряченный алкоголем мужчина не реагировал и продолжал угрожать.

Тогда женщина схватила с журнального стола нож и вонзила обидчику в сердце. Рана оказалась смертельной, через несколько минут мужчина скончался, а его дама написала явку с повинной и раскаялась.

- Суд признал подсудимую виновной убийстве и назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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